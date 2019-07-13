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Полиция завела 14 уголовных дел на мародеров в Иркутской области
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16:39   13 Июля 2019
Россия

Полиция завела 14 уголовных дел на мародеров в Иркутской области

Полиция завела 14 уголовных дел на мародеров в Иркутской области

О возбуждении уголовных дел из-за краж личного имущества в местах подтопления сообщили на сайте местной прокуратуры. Расследования дел о мародерстве контролирует прокуратура Иркутской области.

В общей сложности в правоохранительных органах зарегистрировано 43 сообщения о преступлениях. 14 уголовных дел завели по фактам хищения имущества, по четырем из которых установлены лица, причастные к совершению преступлений.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Семь муниципальных образований региона оказались в зоне подтопления. Река Ия поднялась до 13,9 метра, что вдвое превышает ее критический уровень.

От наводнения пострадали около 11 тысяч домов, 3,5 тысячи стали непригодны для жилья. 25 человек погибли, есть пропавшие без вести.

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Автор: Ольга Шпакова
#уголовное дело #паводок #иркутская область #мародерство

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