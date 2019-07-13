Источник узнал о подготовке США и Британией фейков об окружении Путина

Cпецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского лидера Владимира Путина и руководстве Минобороны. Ее планируется использовать для обоснования новых санкций против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, сейчас проводится активная фаза антироссийской кампании, которую организовали западные спецслужбы. Они готовят фейки о российском руководстве. Источник пояснил, что кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта». Речь идет о скандале, связанном с публикацией в западных масс-медиа досье об оффшорах в 2015 году.

Выгодная Западу повестка формируется искусственно, вбросы осуществляются через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Среди них собеседник агентства озвучил «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований»(ICIJ).

После этого фейки оказываются в СМИ, в том числе подконтрольные финансистам США. По словам источник, речь идет о фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а также об открыто финансируемых Вашингтоном изданиях — «Радио Свобода» и «Настоящем времени».