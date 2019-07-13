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16:31   13 Июля 2019
Весь мир

Полиция призывает протестующих в Гонконге прекратить насилие

Полиция призывает протестующих в Гонконге прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с митингующими в субботу, 13 июля, призвала многочисленных участников протестных акций прекратить насилие и разойтись, чтобы избежать обострения обстановки. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте местной полиции.

Более тридцати тысяч жителей Гонконга в субботу вышли протестовать на улицы в районе Сенсей, который граничит с городом Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун.

Они выказывают свое возмущение в связи с параллельной торговлей с материковым Китаем. Именно она, по заявлениям демонстрантов, привела к росту цен на недвижимость, ухудшению гигиенических условий.

Данное направление бизнеса в основном определяет ассортимент в местных магазинах, а также помогает продавцам уходить от налогов и зарабатывать больше. Протестующие призывают власти Гонконга решить данную проблему как можно скорее.

 

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Автор: Алла Ларионова
#протесты #гонконг

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