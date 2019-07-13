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16:14   13 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Аэропорт «Киев» имени Сикорского (Жуляны) возобновил работу после происшествия с лайнером Belavia. Об этом проинформировали в пресс-службе аэропорта.

Накануне в пятницу, в 23.40 Boeing 737-300, выполняющий рейс Минск-Киев,  при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Самолет был эвакуирован со взлетной полосы. Пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook, что аэропорт возобновил работу в 14.00.

Ранее в июне сообщалось, что самолет авиакомпании «Якутия» Ан-24 выкатился за пределы ВПП в международном аэропорту «Якутск». Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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Автор: Ольга Шпакова
#киев #происшествия #аэропорт #жуляны

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