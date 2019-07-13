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16:31   13 Июля 2019
Россия

Лобода не устраивала скандала по поводу гримерки на фестивале «Белые ночи»

Лобода не устраивала скандала по поводу гримерки на фестивале «Белые ночи»

Информация о скандале с участием Светланы Лободы из-за не предоставленной VIP-гримерки оказалась слухами. Об этом 13 июля пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-секретаря певицы Ксению Шевченко. 

По словам Шевченко, подготовка Лободы к выступлению проходила в отдельной гримерке. При этом многие артисты делили гримерку на 2-3 человека. Сама Светлана не предъявляла претензий к организации фестиваля. 

«У Лободы была гримерка, не было гримерки отдельной у танцоров её, и они был со всеми другими артистами. Видимо, информация от них такая поступила», – передает издание слова певицы.

По словам представителя Лободы, никакого скандала не было. Райдер артистки был полностью выполнен. Она подчеркнула, что фестиваль прошел на высшем уровне. 

«Просим принести извинения, как артисту, так и организаторам фестиваля», – заявила она. 

Светлана также опровергла в своем Instagram слухи по поводу претензий к организаторами. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Лобода возмутилась предоставленной ей гримеркой на фестивале, которая оказалась обычной, хотя певица указывала, чтобы ей предоставили VIP-гримерку. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #слухи #лобода

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