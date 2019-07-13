Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане

Жертвами нападения боевиков на гостиницу в городе Калайи-Нау на северо-западе Афганистана стали трое, еще 10 человек были ранены. В числе раненых четверо военных.

Об этом сообщил глава местной больницы Абдул Латиф Рустайи. Инцидент произошел в субботу в 12.40 по местному времени (11.10 мск). Боевики ворвались в здание гостиницы и открыли стрельбу по постояльцам. Сотрудники службы безопасности оказывают напавшим сопротивление. Борьба продолжается.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что трое боевиков ворвались в гостиницу в Калайи-Нау.