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 Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане

Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане
15:48   13 Июля 2019
Весь мир

Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане

Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане

Жертвами нападения боевиков на гостиницу в городе Калайи-Нау на северо-западе Афганистана стали трое, еще 10 человек были ранены. В числе раненых четверо военных.

Об этом сообщил глава местной больницы Абдул Латиф Рустайи. Инцидент произошел в субботу в 12.40 по местному времени (11.10 мск). Боевики ворвались в здание гостиницы и открыли стрельбу по постояльцам. Сотрудники службы безопасности оказывают напавшим сопротивление. Борьба продолжается.

Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что трое боевиков ворвались в гостиницу в Калайи-Нау.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #боевики #афганистан #нападение #талибан #весь мир

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