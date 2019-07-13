Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане
Жертвами нападения боевиков на гостиницу в городе Калайи-Нау на северо-западе Афганистана стали трое, еще 10 человек были ранены. В числе раненых четверо военных.
Об этом сообщил глава местной больницы Абдул Латиф Рустайи. Инцидент произошел в субботу в 12.40 по местному времени (11.10 мск). Боевики ворвались в здание гостиницы и открыли стрельбу по постояльцам. Сотрудники службы безопасности оказывают напавшим сопротивление. Борьба продолжается.
Радикальное движение «Талибан» взяло на себя ответственность за нападение.
Ранее сообщалось, что трое боевиков ворвались в гостиницу в Калайи-Нау.
#بادغیس - د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وايي چې امنیتي ځواکونو هغه درې تنه بریدګر چې قلعه نو ښار کې پر یوه هوټل یې برید کړی و, له منځه وړي دي. pic.twitter.com/ObBUdUcsZk— TOLOnews (@TOLOnews) July 13, 2019