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16:04   13 Июля 2019
Россия

Ситтель отреагировала на попадание в базу «Миротворца» после телемоста с Киевом

Ситтель отреагировала на попадание в базу «Миротворца» после телемоста с Киевом

Российские телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов за проведение телемоста Москва-Киев «Надо поговорить» попали в базу скандального портала «Миротворец» как «враги Украины». Ведущие «России 1» «сознательно участвовали в информационно-пропагандистской провокации», говорится на сайте.

Напомним, изначально «неполитический» телемост между Украиной и РФ планировалось вместе с украинским каналом NewsOne. Позже телеканалу пришлось отказать от такой затеи из-за угроз физической расправы. Несмотря на это, телемост прошел вечером 12 июля, а его участники либо приехали в Москву, либо вышли на связь по Skype.

Ситтель в беседе с ФАН назвала попадание в базу украинского сайта «очень печальным». Она подчеркнула, что ее и соведущего Андрея Малахова назвали «врагами Украины» просто за стремление показать «людское желание поговорить друг с другом и обняться».

«Более миролюбивой программы, более искренней и душевной, чем та, что вышла вчера вечером на телеканале «Россия 1», я не припомню. И эта программа получилась такой благодаря людям, которые пришли в нашу студию и выступили в ходе прямых включений», — заявила Ситтель.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #миротворец #телемост

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