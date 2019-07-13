Ситтель отреагировала на попадание в базу «Миротворца» после телемоста с Киевом

Российские телеведущие Мария Ситтель и Андрей Малахов за проведение телемоста Москва-Киев «Надо поговорить» попали в базу скандального портала «Миротворец» как «враги Украины». Ведущие «России 1» «сознательно участвовали в информационно-пропагандистской провокации», говорится на сайте.

Напомним, изначально «неполитический» телемост между Украиной и РФ планировалось вместе с украинским каналом NewsOne. Позже телеканалу пришлось отказать от такой затеи из-за угроз физической расправы. Несмотря на это, телемост прошел вечером 12 июля, а его участники либо приехали в Москву, либо вышли на связь по Skype.

Ситтель в беседе с ФАН назвала попадание в базу украинского сайта «очень печальным». Она подчеркнула, что ее и соведущего Андрея Малахова назвали «врагами Украины» просто за стремление показать «людское желание поговорить друг с другом и обняться».