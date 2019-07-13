Дочь Алсу выпустила дебютный клип с Максимом Ержаном

Участница проекта «Голос. Дети» Микелла Абрамова снялась в совместном клипе с финалистом шоу Максимом Ержаном. Об этом 13 июля артистка написала в своем Instagram.

Дебютный клип на песню «Эта любовь» был опубликован 11 июля на YouTube.

«Это очень добрая история про самое светлое чувство — любовь. Не забывайте, что ее всегда нужно хранить в своем сердце!», — написала дочь Алсу.

Микелла назвала работу над клипом «невероятной» и отметила, что результат оправдывает все ожидания.

Известно, что над песней работал продюсер Дмитрий Климашенко, а также Дмитрий Тютлин и Sher Oston. Срежиссировал клип Александр Филатович, работавший с Таисией Повалий, Александром Рыбаком и другими музыкантами.

Ранее дочь Алсу оказалась замешана в скандале на Первом канале. Девочка выиграла в «Голос. Дети», но, как выяснилось позже, нечестно. Компания Group-IB выявила в пользу Микеллы 38 тысяч накрученных голосов. Результаты конкурса пришлось обнулить. Победителями стали все финалисты, им вручили по миллиону рублей. Дочь Алсу решила отдать свой приз на благотворительность.