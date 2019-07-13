Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Источник узнал о подготовке США и Британией фейков об окружении Путина

Источник узнал о подготовке США и Британией фейков об окружении Путина

 Полиция завела 14 уголовных дел на мародеров в Иркутской области

Полиция завела 14 уголовных дел на мародеров в Иркутской области
Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

 Зеленский призвал главу фискальной службы уволиться после поста в Facebook

Зеленский призвал главу фискальной службы уволиться после поста в Facebook
Полиция призывает протестующих в Гонконге прекратить насилие

Полиция призывает протестующих в Гонконге прекратить насилие

 Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане

Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане
Источник узнал о подготовке США и Британией фейков об окружении Путина

Источник узнал о подготовке США и Британией фейков об окружении Путина

 Полиция завела 14 уголовных дел на мародеров в Иркутской области

Полиция завела 14 уголовных дел на мародеров в Иркутской области
Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

 Зеленский призвал главу фискальной службы уволиться после поста в Facebook

Зеленский призвал главу фискальной службы уволиться после поста в Facebook
Полиция призывает протестующих в Гонконге прекратить насилие

Полиция призывает протестующих в Гонконге прекратить насилие

 Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане

Три человека погибли при атаке на гостиницу в Афганистане
15:31   13 Июля 2019
Россия

Видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле появилось в сети

Видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле появилось в сети

Видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, опубликовало МВД РФ на официальном сайте в субботу, 13 июля.

Накануне вечером официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого. По ее словам, правоохранители установили возможное местонахождение подозреваемого в Балашихе, но квартира оказалась пустой. Позже полиции стало известно, что мужчина в определенное время появится на западе Москвы, куда и направили оперативную группу.

Волк сообщила, что при задержании мужчина достал нож и попытался сопротивляться. Один из оперативников выстрелил вверх из табельного оружия, после этого подозреваемого задержали и доставили для проведения следственных действий.

На видео показан обыск квартиры подозреваемого, осмотр его личных вещей. Также заснят его допрос. На видео мужчина признается, что состоял в отношениях со стюардессой, а убил ее в результате ссоры.

«Ругань... А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу совало», — заявил мужчина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #задержание #мвд #стюардесса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...