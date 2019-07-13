Видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, опубликовало МВД РФ на официальном сайте в субботу, 13 июля.

Накануне вечером официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого. По ее словам, правоохранители установили возможное местонахождение подозреваемого в Балашихе, но квартира оказалась пустой. Позже полиции стало известно, что мужчина в определенное время появится на западе Москвы, куда и направили оперативную группу.

Волк сообщила, что при задержании мужчина достал нож и попытался сопротивляться. Один из оперативников выстрелил вверх из табельного оружия, после этого подозреваемого задержали и доставили для проведения следственных действий.

На видео показан обыск квартиры подозреваемого, осмотр его личных вещей. Также заснят его допрос. На видео мужчина признается, что состоял в отношениях со стюардессой, а убил ее в результате ссоры.