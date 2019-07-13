Омбудсмен рассказала об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

Избитая в Ингушетии девочка стала чувствовать себя лучше, она проходит лечение, рассказала уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

4 июля в детскую больницу Назрани привезли девочку 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позже юную пациентку транспортировали в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

6 июля суд в Ингушении арестовал тетю избитой девочки. Как сообщал СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без документов об установлении опеки.

Ранее в пресс-службе столичного НИИ сообщали, что девочка постепенно идет на поправку, она стала лучше есть. Врачи отмечали, что в ее сильно поврежденной руке после проведенной операции немного улучшилось кровоснабжение, поэтому есть надежда, что ампутации удастся избежать.