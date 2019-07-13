Опубликован календарь выходных дней на 2020 год

Кабмин России утвердил график выходных дней в 2020 году. Соответствующий календарь опубликован 13 июля на странице правительства РФ в социальной сети «ВКонтакте».

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», — заявили там.

Так, в 2020 году дни отдыха в январе назначены с 1 по 8 января, на День защитника Отечества с 22 по 24 февраля. Выходные в честь Международного женского дня пройдут с 7 по 9 марта, майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. День России жители страны отпразднуют с 12 по 14 июня, а День народного единства — 4 ноября.