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14:59   13 Июля 2019
Россия

Пьяный мужчина убил главу отделения военно-исторического общества

Пьяный мужчина убил главу отделения военно-исторического общества

Пьяный мужчина убил председателя нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Мужчина во время распития алкоголя поздно вечером в пятницу ударил ножом не знакомого ему другого мужчину. Раненого госпитализировали, он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области. 

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — заявил собеседник агентства. 

Погибший оказался главой нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов. 

По данным ведомства, Казаринов проводил подготовку к фестивалю «Щит и меч». В этом фестивале принимают участие примерно 100 реконструкторов из Владимира, Москвы, Коврова, Чебоксар, а также других городов. Агентство передает, что фестиваль не отменили, несмотря на трагедию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #общество #нижегородская область

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