Пьяный мужчина убил главу отделения военно-исторического общества

Пьяный мужчина убил председателя нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина во время распития алкоголя поздно вечером в пятницу ударил ножом не знакомого ему другого мужчину. Раненого госпитализировали, он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СК РФ по Нижегородской области.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — заявил собеседник агентства.

Погибший оказался главой нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов.

По данным ведомства, Казаринов проводил подготовку к фестивалю «Щит и меч». В этом фестивале принимают участие примерно 100 реконструкторов из Владимира, Москвы, Коврова, Чебоксар, а также других городов. Агентство передает, что фестиваль не отменили, несмотря на трагедию.