Зеленский призвал главу фискальной службы уволиться после поста в Facebook

Украинский президент Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке после его поста в Facebook. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе в субботу, 13 июля.

Ранее Власов написал в соцсети, что уволил глав четырех таможен в западных областях Украины по распоряжению Зеленского, а на самом деле просто отправил их в отпуск. При этом глава ведомства утверждал, что таможенники освобождены от обязанностей

«Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно», — потребовал президент Украины.

И.о главы ГФС заверил, что напишет заявление сегодня же и отправит его в правительство.