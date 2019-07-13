Три боевика атаковали гостиницу в Афганистане

Инцидент произошел в афганском городе Калайи-Нау. Об этом пишет TOLOnews на своей странице в Twitter.

#بادغیس - د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وايي چې امنیتي ځواکونو هغه درې تنه بریدګر چې قلعه نو ښار کې پر یوه هوټل یې برید کړی و, له منځه وړي دي. pic.twitter.com/ObBUdUcsZk — TOLOnews (@TOLOnews) July 13, 2019

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что правоохранителям удалось ликвидировать трех напавших на отель.

Атаковавшие гостиницу боевики открыли огонь по мирным гражданам. О пострадавших пока не сообщается. В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что 26 человек стали жертвами нападения на отель в сомалийском городе Кисмайо.