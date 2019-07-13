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 Пьяный мужчина убил главу отделения военно-исторического общества

Пьяный мужчина убил главу отделения военно-исторического общества
Зеленский призвал главу фискальной службы уволиться после поста в Facebook

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 Обстрел здания телеканала «112. Украина» попал на видео

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 Три боевика атаковали гостиницу в Афганистане

Три боевика атаковали гостиницу в Афганистане
14:45   13 Июля 2019
Весь мир

Три боевика атаковали гостиницу в Афганистане

Три боевика атаковали гостиницу в Афганистане

Инцидент произошел в афганском городе Калайи-Нау. Об этом пишет TOLOnews на своей странице в Twitter.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что правоохранителям удалось ликвидировать трех напавших на отель.

Атаковавшие гостиницу боевики открыли огонь по мирным гражданам. О пострадавших пока не сообщается. В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что 26 человек стали жертвами нападения на отель в сомалийском городе Кисмайо.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #боевики #афганистан #весь мир

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