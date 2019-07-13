За что украинского нациста Маркива приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы

24 года тюремного заключения, которые вчера по приговору итальянского суда получил бывший украинский нацгвардеец батальона имени Кульчицкого Виталий Маркив возмутили украинскую «патриотическую общественность».

Как? За что? Это несправедливо. Его незаслуженно осудили, внимание, на основании всего только слов французского журналиста. Это официальная версия, которую распространяют сегодня украинские «патриотические» СМИ. А давайте непредвзято посмотрим, что же это за такие «всего лишь слова», которые заставили итальянских судей дать «украинскому ни в чем не виновному патриоту» такой реально большой срок.

Для начала основные тезисы процесса, опубликованных на ФБ странички, следившего из зала суда за процессом украинского правозащитника Александра Мединского:

Защита: Обвиняемый не мог застрелить журналиста, так как находился на позиции, с которой ничего не было видно.

Обвинение: Фото с флешки обвиняемого показывают отличный обзор над местом гибели Роккелли.

Защита: Обвиняемый не был снайпером.

Обвинение: Обвиняемый на фото с оружием со снайперским прицелом.

Защита: ... Это он позировал для хайпа.

Обвинение: у нас имеются перехваченные разговоры обвиняемого, в которых он заявляет что убил журналистов. Хотите послушать?

Защита : Мммм...

Обвинение: Обвиняемый исповедует нацистскую идеологию, как видно на его фото с флагом со свастикой.

Защита: Мммм...Он просто нашел этот флаг у сепаров и повесил у себя на стенку.

Обвинение: Ыы серьёзно?

Обвинение: Обвиняемый пытал людей, как видно на изъятых с его телефона фото.

Защита: ... Это прикол, это его сослуживец, это розыгрыш, игра...

Обвинение: Фамилия, звание сослуживца?

Защита: Мммм...

Обвинение: Обвиняемый на видео погружает связанного человека в багажник, а затем выбрасывает уже безжизненное тело на обочине в канаву

Защита: ...Это был сепар, шпион, но выбросил он его живым... наверное...

Нацизм в Европе не индульгенция, а отягощающее обстоятельство

Здесь для украинской, в первую очередь, аудитории нужно немного прояснить, что это в Киеве принадлежность к нацистам является не только смягчающим обстоятельством, но и индульгенцией на совершения тяжких преступлений. А в Европе, это отягчающее обстоятельство. Да и «пытки сепаров» в Павии не рассматриваются как проявление «патриотизма» и «героизма», а являются военным преступлением согласно Женевской конвенции, также официально признаваемой и нынешней Украиной.

И я понимаю итальянских судей, вынесших такой «суровый приговор». Они судили не «героя, защищавшего свою родину от агрессора», а серийного убийцу, который поехал на Донбасс поохотиться на людей, чтобы безнаказанно удовлетворять здесь свои самые низменные инстинкты. На свое несчастье, кроме охоты «на местных сепаров» он еще застрелил и итальянского журналиста и это его «геройство» стало для Маркива роковым.

Представляю, что чувствовали при этом эти неискушенные майданом итальянцы.

Очень хотелось бы теперь услышать мнение этих самых сердобольных защитников Маркива. А вы бы защищали этого «героя», если бы этот «патриот» охотился бы в Киеве, Одессе, Львове, Виннице или где-то еще на вас или на вашу семью?

Кстати, защита уже заявила, что собирается подавать апелляцию на приговор Маркиву. И вместе с тем в Италии уже стало известно о том, что лидер «Правого сектора» (экстремистской организации, запрещенной в России) Дмитрий Ярош призвал хватать итальянцев и сажать их на пожизненный срок, обвиняя при этом по уже давней киевской судебной привычке в том, что те не совершали. Думаю, аппеляционный суд учет эти обстоятельства и пересмотрит этот, как по мне очень гуманный и мягкий приговор в отношении серийного нациста-убийцы.

И очень хорошо, что дело Маркива не станет всего лишь эпизодом и итальянское правосудие уже заинтересовалось командиром Виталия, пока еще нардепом, Богданом Маткивским, на которого пока еще распространяется дипломатическая неприкосновенность. Но, когда она будет снята (с полномочиями старой Рады) тот станет для Европы разыскиваемым преступником. Как, полагаю, и Дмитрий Ярош после своих угроз в адрес итальянских граждан.

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