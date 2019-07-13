Скабеева вступилась за Андрея Малахова

Телеведущая Ольга Скабеева назвала «особой формой шизофрении» попадание Андрея Малахова в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом 13 июля журналистка написала в Instagram.

Малахова внесли в «Миротворец» за то, что он провел российскую программу на российском телевидении, отметила Скабеева.

«И призывал в рамках этой программы к миру; то есть как призывал, — скорее просто рассказывал, как дружны украинцы и русские», — написала она.

Российская журналистка назвала случай с коллегой «особой формой шизофрении».

«То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь)», — предложила телеведущая.

Ранее Андрея Малахова объявили врагом Украины. Фамилия телеведущего внесена в базу «Миротворец», в которой содержатся данные журналистов, артистов, политиков, а также тех, кто посещал Донбасс и Крым в тайне от украинских властей или сотрудничал с представителями ДНР и ЛНР.

Малахов попал в список «Миротворца» после того, как провел телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной. Во время передачи представители культуры, науки, спорта и другие люди из обеих стран обсудили, что их объединяет.