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14:38   13 Июля 2019
Россия

Скабеева вступилась за Андрея Малахова

Скабеева вступилась за Андрея Малахова

Телеведущая Ольга Скабеева назвала «особой формой шизофрении» попадание Андрея Малахова в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом 13 июля журналистка написала в Instagram. 

Малахова внесли в «Миротворец» за то, что он провел российскую программу на российском телевидении, отметила Скабеева.  

«И призывал в рамках этой программы к миру; то есть как призывал, — скорее просто рассказывал, как дружны украинцы и русские», — написала она. 

Российская журналистка назвала случай с коллегой «особой формой шизофрении». 

«То есть вывод простой: было бы желание — повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь)», — предложила телеведущая. 

Ранее Андрея Малахова объявили врагом Украины. Фамилия телеведущего внесена в базу «Миротворец», в которой содержатся данные журналистов, артистов, политиков, а также тех, кто посещал Донбасс и Крым в тайне от украинских властей или сотрудничал с представителями ДНР и ЛНР.

Малахов попал в список «Миротворца» после того, как провел телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной. Во время передачи представители культуры, науки, спорта и другие люди из обеих стран обсудили, что их объединяет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #малахов

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