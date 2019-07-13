Зеленский начал брать пример с Путина, считают в парламенте Крыма

Глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в своем желании открыть мост, проехав на КамАЗе, фактически берет пример с российского лидера Владимира Путина.

Ранее Зеленский заключил пари с главой Днепра Борисом Филатовым о строительстве нового моста через реку: мэр должен сдать в эксплуатацию после ремонта этот мост до 14 сентября. В противном случае он уйдет в отставку. При этом глава офиса Зеленского Андрей Богдан отметил, что президент сам на КамАЗе сам проедет через мост.

«Мы помним, как наш президент Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем КамАЗа. Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба – президента России», — отметил Гемпель.

Сенатор также отметил, что если глава украинского государства хочет проехаться российском КамАЗе, то это тоже вызывает уважение. Зеленский в качестве гостя тоже может проехаться и по Крымскому мосту, считает Гемпель. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 13 июля.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по мосту торжественно открылось 15 мая. Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну из 30 грузовиков, которые испытали сооружение на прочность.