Соболь возглавила предвыборный антирейтинг кандидатов в Мосгордуму по 43-му округу

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Подписные листы были сданы в избирком для проверки подлинности. Процесс сбора подписей породил множество скандалов и провокаций. Масла в огонь подлила публикация опроса ВЦИОМ о рейтинге самовыдвиженцев в МГД. Юрист ФБК Любовь Соболь возглавила антирейтинг, сообщает ФАН.

Соболь же причислила себя к претендентам с наиболее высоким рейтингом, о чем не забыла написать в Twitter. Соратница Навального вовсю игнорирует «провластного кандидата» Андрея Соколова, который возглавил список чарта, явно желая раздуть конфликт.

Однако помимо рейтинга популярности есть графа «Антирейтинг», результаты которого выводятся из следующих вопросов: «За кого бы вы не проголосовали» и «Как вы относитесь к кандидату: положительно или отрицательно?». Итог показывает, что Соболь лидирует по узнаваемости - о ней уже наслышаны многие москвичи, однако цифры антирейтинга говорят, что избиратели не хотят видеть ее депутатом Мосгордумы.

Это вполне закономерно, отмечает СМИ, ведь юрист ФБК стала известна только как фигурант множества скандалов и провокаций.

Попытки шантажа с требованием миллионов, публичная агрессия, нападки на беременную Симоньян, подделка подписных листов — все эти выходки сделали Соболь узнаваемой персоной, которая места в Мосгордуме точно не заслужила, резюмирует ФАН.