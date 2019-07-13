Турция заключила тайную сделку с США и готовится к операции против курдов

Турция активно готовится к операции в Сирии против курдских отрядов «Демократических сил Сирии» в Заевфратье, сообщает ряд независимых источников. Войска и техника перебрасываются к сирийско-турецкой границе, создаются запасы материальных средств.

Как пишут СМИ, на границе с Сирией Турция сформировала группировку из 80 тысяч человек личного состава и более тысячи единиц техники. Подготовка к операции идет на фоне начала поставок Россией в Турцию ЗРК С-400, которые так же будут размещены на сирийско-турецкой границе, отмечает ФАН.

Издание пишет, что с высокой долей вероятности Вашингтон и Анкара заключили тайное соглашение: США допустили поставку С-400 в обмен на гарантии турецкой стороны защищать американские интересы в регионе. Таким образом лидер США Дональд Трамп выполнит предвыборное обещание о выводе войск из Сирии накануне выборов в 2020 году. Вашингтон также явно рассчитывает, что Анкара в Заевфратье рано или поздно столкнется с Ираном.