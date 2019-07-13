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Раненый сирийский сапер пройдет лечение в Москве

Раненый сирийский сапер пройдет лечение в Москве

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13:43   13 Июля 2019
Весь мир

Раненый сирийский сапер пройдет лечение в Москве

Раненый сирийский сапер пройдет лечение в Москве

Раненого в Дамаске сирийского сапера отправят на лечение в Москву. Об этом 13 июля пишет ФАН со ссылкой на источник в Facebook. 

По данным источника, прапорщик Махмуд Аль-Шум 9 июля получил тяжелые ранения во время обезвреживания боеприпасов, которые оставили радикалы в районе Ялды. Сапер вместе с двумя помощниками были доставлены в 601-й военный госпиталь Минобороны САР. Сириец перенес сложную операцию, врачам пришлось ампутировать левую ногу выше колена. Под угрозой ампутации была еще и рука. 

Сирийский прапорщик пользуется большим уважением у российских военных, отмечает агентство. Поэтому товарищи решили помочь саперу и направили его на лечение в Москву. 

Российские врачи уверены, что раненая рука прапорщика будет полностью восстановлена. Кроме этого, во время лечения в столице РФ сапер пройдет курс реабилитации. 

Бойцы САР регулярно натыкаются на остатки боеприпасов и взрывчатых веществ, оставленных боевиками перед уходом в регионах. Ранее стало известно, что правительственные силы Сирии нашли склад с боеприпасами в деревне Кажал. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #лечение #сапер #реабилитация

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