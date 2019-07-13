Обстрел здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обстрел здания телеканала «112. Украина» в Киеве оказался в объективе камеры наружного наблюдения. На ролике видно, что снаряд влетает в стену здания.

По данным телеканала, ЧП на улице Дегтяревской случилось около 03:40 ночи. Стреляли двое, они скрылись с места инцидента. Пострадавших при обстреле нет. Прибывшая на место полиция зафиксировала поврежденный фасад здания.

Правоохранители квалифицировали случившееся как террористический акт, возбуждено дело. Найденный на месте обстрела тубус гранатомета отправят на экспертизу.

Ранее телеканалу «112 Украина» начали поступать угрозы по поводу нового фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», который телеканал обещал показать в ближайшие дни. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что канал в случае показа фильма понесет ответственность.

Глава «112 Украина» Егор Бенкендорф призвал офис президента Владимира Зеленского, кабмин, главу МВД Арсена Авакова, генпрокуратуру и СБУ осудить обстрел.