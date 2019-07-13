В ОП РФ раскрыли ложь Волкова о подписях за Соболь

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло обнародовал расследование о фальсификации подписей за кандидата в Мосгордуму от ФБК Любовь Соболь. Оказалось, что ее команда использовала данные умерших людей, пишет ФАН.

Как отметил Ремесло, использование «мертвых души» в листах — бич всех рисовальщиков подписей в связи с тем, что актуальность этой базы сложно следить. В комиссиях в первую очередь подвергают проверке подписи пожилых людей.

Навальнисты использовали паспортные данные недавно умерших людей, откорректировав их даты рождения, рассказал Ремесло. Он даже нашел могилы тех, чьи подписи стоят в подписных листах Соболь - а таких там набралось около 20 процентов.

На расследование Ремесло бурно отреагировал в Facebook глава ФБК Леонид Волков. Он назвал Ремесло «Петросяном» и попытался переключить внимание с «мертвых душ» на то, откуда у Ремесло появились данные из подписных листов.

Ремесло рассказал, что использовал для расследования базу адресов по округу, которую можно получить абсолютно законно. Он также указал, что если данные паспортов полностью совпадают с данными умершего человека кроме даты рождения — это именно рисовка.

«Не совпадает лишь год рождения, потому что вы его сами изменили, чтобы не спалиться, так как «на смертность» проверяют пожилых подписантов. Вот вы и заменили в листах год их рождения на 1997-1998», — сказал юрист.

Больше расследование Волков и другие навальнисты комментировать не стали, Соболь тоже проигнорировала громкий инцидент, так как готовится к завтрашним несогласованным пикетам в Новопушкинском сквере.