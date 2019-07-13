Мосгоризбирком заявит о результатах проверки подписей в ближайшие дни

Кандидаты в депутаты Мосгордумы получат копии документов о результатах проверки подписей за да дня до заседания комиссии. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Дмитрия Реута.

Реут сообщил, что ряд депутатов ранее начали требовать у комиссии сообщить им о результатах проверки подписей. Он подчеркнул, что прием документов кандидатов был окончен 6 июля, и по закону у комиссии есть 10 дней на проверку подписей. О регистрации или об отказе решения будут приняты 16 июля.

«Документы об итогах проверки подписных листов этим всем кандидатам комиссия обязана выдать не менее чем за двое суток до заседания комиссии. Заседание пройдет 16 июля, а вот документы итоговые о проверке выдаются сегодня в течение всего дня, как правило, это во второй половине дня происходит или вообще завтра», — сказал Реут.

Член комиссии добавил, что это «абсолютно законно».

На выборы в Мосгордуму выдвинулись 426 человек. До 16 июля Мосгоризбирком обязан проверить подписи избирателей и сформировать списки зарегистрированных кандидатов в московский парламент. Сами выборы пройдут 8 сентября.