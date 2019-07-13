Осужденный в РФ гражданин Украины вышел на свободу по решению Зеленского

Помилованный украинским президентом Владимиром Зеленским гражданин Украины Сергей Литвинов, осужденный в России за разбой, вышел на свободу. Об этом написал замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на странице в Facebook.

Ранее Зеленский подписал указ о помиловании украинца. Напомним, суд в Ростовской области постановил, что Литвинов виновен в разбое. Он получил восемь с половиной лет колонии строгого режима. Как пишет украинское издание «Громадское», Литвинов находился в харьковской колонии более четырех месяцев после того, как РФ передала его Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Зеленского за решение помиловать Литвинова.