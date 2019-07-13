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Обстрел здания телеканала «112. Украина» попал на видео

Обстрел здания телеканала «112. Украина» попал на видео

 Осужденный в РФ гражданин Украины вышел на свободу по решению Зеленского

Осужденный в РФ гражданин Украины вышел на свободу по решению Зеленского

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13:05   13 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Осужденный в РФ гражданин Украины вышел на свободу по решению Зеленского

Осужденный в РФ гражданин Украины вышел на свободу по решению Зеленского

Помилованный украинским президентом Владимиром Зеленским гражданин Украины Сергей Литвинов, осужденный в России за разбой, вышел на свободу. Об этом написал замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на странице в Facebook.

Ранее Зеленский подписал указ о помиловании украинца. Напомним, суд в Ростовской области постановил, что Литвинов виновен в разбое. Он получил восемь с половиной лет колонии строгого режима. Как пишет украинское издание «Громадское», Литвинов находился в харьковской колонии более четырех месяцев после того, как РФ передала его Украине.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Зеленского за решение помиловать Литвинова.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #помилование #зеленский

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