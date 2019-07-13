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Обстрел здания телеканала «112. Украина» попал на видео

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12:40   13 Июля 2019
Россия

ТЭЦ в подмосковных Мытищах восстановила выработку электроэнергии после пожара

ТЭЦ в подмосковных Мытищах восстановила выработку электроэнергии после пожара

ТЭЦ-27 «Мосэнерго» (Северная) восстановила подачу электричества потребителям после вынужденной приостановки в четверг.

После ликвидации последствий пожара и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 в субботу утром была включена газовая турбина ГТ-32, которая работает в составе третьего энергоблока станции. Как сообщили в компании, теперь станция функционирует в обычном режиме.

Крупный пожар произошел близ ТЭЦ -27 утром в четверг на газопроводе - в небо взметнулся факел высотой 50 метров. В связи с происшествием было перекрыто движение транспорта по Осташковскому шоссе. Пожар тушили несколько часов, но огонь перекинулся на близстоящее административное здание и склад. Огонь распространился на 1,4 тысячи квадратных метров.

По данным МЧС, жертвой инцидента стал один человек,13 пострадали.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пожар #происшествия #тэц #мытищи #мосэнерго

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