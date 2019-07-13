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12:43   13 Июля 2019
Политика

Андрей Малахов стал врагом Украины

Андрей Малахов стал врагом Украины

Телеведущий Андрей Малахов признан врагом Украины. Журналист попал в базу данных украинского портала «Миротворец». 

Малахов сознательно участвовал в российской пропагандистской провокации, сказано на украинском сайте. Речь идет о телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», который организовал канал «Россия 1». 

«Миротворец» обратился к правоохранительным органам с просьбой рассмотреть публикацию на сайте «как заявление о свершении этим гражданином осознанных деяний против нацбезопасности Украины». 

В черный список россиян, которые представляют «угрозу» национальной безопасности Украины, ранее попал другой журналист — Владимир Познер. Его обвинил в сознательном нарушении украинской границы с целью проникновения в Крым, а также в распространении антиукраинской пропаганды. 

На сайте «Миротворец» размещены личные данные журналистов, артистов, политиков, а также других людей, которые посещали Донбасс и Крым в обход украинских властей или сотрудничали с представителями ДНР и ЛНР. Ресурс не имеет официального статуса, однако украинские пограничники могут отказать во въезде в страну тем, кто там числится. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #миротворец #малахов

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