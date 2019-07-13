Встреча помощников глав стран «нормандского формата» состоялась в Париже

Помощники и советники глав государств встречались в Париже, российскую сторону представлял Владислав Сурков. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

В своем канале в Telegram он написал, что состоялась дискуссия о возможности встречи лидеров стран «Нормандской четверки». По его словам, в ходе встречи участники признали, что перед началом следующего саммита должна начаться работа над выполнением решений, которые приняли лидеры на встрече в Берлине в 2016 году.

Тогда Франция, Германия, Россия и Украина договорились о создании «дорожной карты» по прекращению конфликта на востоке Украины.