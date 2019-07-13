Пушков назвал «вопиющим» обстрел украинского телеканала

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» в Киеве вопиющим случаем. Об этом 13 июля он заявил в своем Twitter.

Пушков прокомментировал в Twitter обстрел телеканала «112 Украина». Кроме этого, он выразил уверенность, что глава МИД Великобритании Джереми Хант, а также министр иностранных дел Канады Фриланд не станут открыто говорить о произошедшем.

«На «Глобальной» конференции по свободе СМИ в Лондоне, разумеется, не обсуждали обстрелы и поджоги телеканалов на Украине, угрозы в их адрес, нераскрытые убийства журналистов. Не конференция, а фейк. Атака на канал 112 — случай вопиющий. Но реакции Ханта или Фриланд не будет», — написал политик в соцсети.

Ранее телеканал «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Случай произошел ночью в Киеве. Как сообщил телеканал, стрелявших было двое, но они скрылись с места преступления. Из-за инцидента никто не пострадал.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.