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Леся Рябцева раскритиковала оппозицию за фрик-шоу у Мосгоризбиркома

Леся Рябцева раскритиковала оппозицию за фрик-шоу у Мосгоризбиркома
Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел «112 Украина»

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11:59   13 Июля 2019
Россия

Леся Рябцева раскритиковала оппозицию за фрик-шоу у Мосгоризбиркома

Леся Рябцева раскритиковала оппозицию за фрик-шоу у Мосгоризбиркома

Журналистка Леся Рябцева обрушилась с критикой на юриста ФБК Любовь Соболь. Об этом 13 июля сообщают «Народные новости»

Ранее Соболь устроила провокацию и «арендовала» бабушку в инвалидном кресле для одиночного пикета. Юрист ФБК также неоднократно пыталась давить на Мосгоризбирком и при любой возможности раздуть скандал. Такое поведение вызывало возмущение даже у либеральных журналистов. 

Рябцева не раз высказывалась об уровне интеллекта и адекватности сторонников блогера Алексея Навального, среди которых Соболь выделяется больше других. Журналистка заявила, что отказывается понимать ее действия. 

«В повестке, когда женская сила, мы говорим про женские права, феминизм, а тут появляется Люба Соболь, которая просто «берет за щеку» у Навального и творит вот такое вот. Просто тратит свой потенциал на то, чтобы выгораживать фюрера, эти облитые говном кубы, не очень понятно, чем может руководствоваться человек…», — ополчилась с критикой Рябцева. 

Девушка уверена, что сторонница Навального «просто тратит себя». Она также добавила, что ей «очень жаль» Соболь. 

Леся Рябцева раскритиковала оппозицию за фрик-шоу у Мосгоризбиркома

Рябцева также считает, что юрист ФБК вместе с другими оппозиционными кандидатами превратили работу комиссии во «фрик-шоу». Она подчеркнула, что в конечном итоге либералы все равно останутся недовольными результатами проверки. 

«Ах, ну да, простите, вам же нужен невидимый, несуществующий враг. У кого-то воображаемый друг, а у оппозиции — воображаемый враг. Главное, быть недовольными и это недовольства транслировать», — заявила она. 

Ранее Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин попались на организации «фабрик» по подделке подписей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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