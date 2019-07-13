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 Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве

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Китай предостерег США от попыток вмешаться в дела Гонконга

Китай предостерег США от попыток вмешаться в дела Гонконга

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Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане
11:28   13 Июля 2019
Весь мир

Китай предостерег США от попыток вмешаться в дела Гонконга

Китай предостерег США от попыток вмешаться в дела Гонконга

Представитель МИД КНР Гэн Шуан отреагировал на сообщения о контактах гонконгского бизнесмена Димми Лая с высокопоставленными лицами США, в частности с госсекретарем Майком Помпео и советником Джоном Болтоном. Его комментарий 13 июля передает RT со ссылкой на Global Times.

По словам Шуана, попытки США вмешаться в дела Гонконга обречены на провал. 

«Все китайцы, в том числе живущие в Гонконге, будут противостоять любым попыткам посеять хаос в городе и подорвать его стабильность и процветание. Такие попытки обречены на провал», — отметил Шуан. 

Он подчеркнул, что американские политики неоднократно игнорировали международное законодательство и вмешивались в дела Гонконга и страны. 

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханта поддержал право жителей Гонконга на мирный протест, после чего Пекин сделал представление Лондону. 

Толпа протестующих по поводу правок к закону об экстрадиции 1 июля ворвалась в парламент Гонконга и начала устраивать беспорядки, в частности портить имущество здания. Китайские правительство потребовало привлечь демонстрантов к уголовной ответственности. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #китай #весь мир #гонконг

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