Китай предостерег США от попыток вмешаться в дела Гонконга

Представитель МИД КНР Гэн Шуан отреагировал на сообщения о контактах гонконгского бизнесмена Димми Лая с высокопоставленными лицами США, в частности с госсекретарем Майком Помпео и советником Джоном Болтоном. Его комментарий 13 июля передает RT со ссылкой на Global Times.

По словам Шуана, попытки США вмешаться в дела Гонконга обречены на провал.

«Все китайцы, в том числе живущие в Гонконге, будут противостоять любым попыткам посеять хаос в городе и подорвать его стабильность и процветание. Такие попытки обречены на провал», — отметил Шуан.

Он подчеркнул, что американские политики неоднократно игнорировали международное законодательство и вмешивались в дела Гонконга и страны.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханта поддержал право жителей Гонконга на мирный протест, после чего Пекин сделал представление Лондону.

Толпа протестующих по поводу правок к закону об экстрадиции 1 июля ворвалась в парламент Гонконга и начала устраивать беспорядки, в частности портить имущество здания. Китайские правительство потребовало привлечь демонстрантов к уголовной ответственности.