Подозреваемый в нападении на полицейского в Уфе задержан

Правоохранители задержали одного из нападавших на полицейского в Уфе, также удалось найти оружие, похищенное у сотрудника МВД. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее участники драки напали на полицейского в Уфе, отобрали у него табельное оружие и скрылись. Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами. На место происшествия выезжал глава ведомства Роман Деев.

«Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям личность одного из подозреваемых была установлена и он был задержан, также обнаружено похищенное оружие», — передает агентство слова сотрудника СК.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела, также устанавливаются личности других подозреваемых.