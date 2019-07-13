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11:11   13 Июля 2019
Россия

Подозреваемый в нападении на полицейского в Уфе задержан

Подозреваемый в нападении на полицейского в Уфе задержан

Правоохранители задержали одного из нападавших на полицейского в Уфе, также удалось найти оружие, похищенное у сотрудника МВД. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. 

Ранее участники драки напали на полицейского в Уфе, отобрали у него табельное оружие и скрылись. Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами. На место происшествия выезжал глава ведомства Роман Деев. 

«Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям личность одного из подозреваемых была установлена и он был задержан, также обнаружено похищенное оружие», — передает агентство слова сотрудника СК. 

По факту случившегося возбуждены уголовные дела, также устанавливаются личности других подозреваемых. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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