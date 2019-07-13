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10:59   13 Июля 2019
Россия

Семьи с небольшим доходом смогут претендовать на выплаты для детей

Семьи с небольшим доходом смогут претендовать на выплаты для детей

Российский кабмин одобрил законопроект по выплатам на первого и второго ребенка, возраст которых составляет от полутора до трех лет, семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного прожиточного минимума по региону. Об этом 13 июля говорится на сайте правительства. 

На данный момент семьям с работающими матерями или другими родственниками, которые ухаживают за ребенком, а также женщинам военнослужащим, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предоставляют в качестве меры ежемесячные выплаты в размере 50 рублей.

Законопроект предусмотрел ежемесячные выплаты с 1 января 2020 года на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте. Семьи, чей среднедушевой доход составляет ниже двукратного прожиточного минимума по региону, могут претендовать на выплатах. 

«Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №720994–7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и направить их в Госдуму в установленном порядке», — сказано в сообщении. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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