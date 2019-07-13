Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел «112 Украина»

Союз журналистов Украины призвал СБУ и другие правоохранительные органы провести эффективное расследование по поводу обстрела телеканала «112 Украина». Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на главу союза Сергея Томиленко.

Ранее здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. В полиции заявили, что никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали случившееся как террористический акт.

«Национальный союз журналистов Украины призывает СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала 112, — заявил Томиленко в Facebook.

Глава союза также добавил, что преступник должен быть наказан «должным образом», кем бы он ни был.

По мнению союза журналистов Украины, безнаказанность за предыдущие атаки на СМИ и журналистов приводит к новым приступам.

«Война против журналистов и медиа — это война против Украины», — отметил Томиленко.

Ранее телеканалу «112 Украина» начали поступать угрозы по поводу нового фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», который телеканал обещал показать в ближайшие дни. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что канал в случае показа фильма понесет ответственность.