Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом 13 июля сообщается на сайте СМИ.

Ранее телеканал анонсировал показ нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». В своей картине украинский документалист Игорь Лопатенок и американец Стоун попытались понять причины кризиса на Украине. Для того, чтобы снять картину, Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина. Генпрокурор Украины Юрий Лунецко грозился санкциями в случае показа фильма. Телеканал начал получать угрозы также и от неизвестных людей.

«В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание «112 Украина», — передает РИА Новости сообщение телеканала.

⚡В центре Киева обстреляли из гранатомета телеканала "112 Украина" - первые фото с места происшествия pic.twitter.com/V0bhsLJNpF — Пятый канал Новости (@5tv) July 13, 2019

Киевская полиция уже начала поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Полученные материалы передадут в СБУ для дальнейшего расследования.

На сайте телеканала отмечается, что пострадавших нет, поврежден только фасад здания.