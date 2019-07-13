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 Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве

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10:03   13 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета в Киеве. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом 13 июля сообщается на сайте СМИ. 

Ранее телеканал анонсировал показ нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». В своей картине украинский документалист Игорь Лопатенок и американец Стоун попытались понять причины кризиса на Украине. Для того, чтобы снять картину, Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина. Генпрокурор Украины Юрий Лунецко грозился санкциями в случае показа фильма. Телеканал начал получать угрозы также и от неизвестных людей.

«В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание «112 Украина», — передает РИА Новости сообщение телеканала.

Киевская полиция уже начала поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Полученные материалы передадут в СБУ для дальнейшего расследования. 

На сайте телеканала отмечается, что пострадавших нет, поврежден только фасад здания.   

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #чп #весь мир #112 украина #терроризим

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