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9:47   13 Июля 2019
Россия

Неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие в Уфе

Неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие в Уфе

Группа молодых людей, подравшаяся у ночного клуба, избила полицейского, который приехал на место стычки. Злоумышленники отобрали у правоохранителя оружие и скрылись. Случай произошел в Уфе. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД по Башкирии. 

По информации ведомства, драка между посетителями клуба в Советском районе Уфы произошла в 4:00. Неподалеку находился патруль полиции, который приехал, чтобы пресечь правонарушение. 

«Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения и завладели его табельным оружием. С места происшествия подозреваемые скрылись на автомашине», — заявили в башкирской полиции. 

В сообщении сказано, что сотрудника полиции госпитализировали с травмами. Правоохранителям удалось обнаружить автомобиль, на котором скрылись преступники. Ведется поиск подозреваемых в нападении на правоохранителя и похищенного оружия. 

Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжал глава ведомства Роман Деев. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #избиение #уфа #общество #правоохранительные органы

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