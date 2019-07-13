Неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие в Уфе

Группа молодых людей, подравшаяся у ночного клуба, избила полицейского, который приехал на место стычки. Злоумышленники отобрали у правоохранителя оружие и скрылись. Случай произошел в Уфе. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД по Башкирии.

По информации ведомства, драка между посетителями клуба в Советском районе Уфы произошла в 4:00. Неподалеку находился патруль полиции, который приехал, чтобы пресечь правонарушение.

«Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения и завладели его табельным оружием. С места происшествия подозреваемые скрылись на автомашине», — заявили в башкирской полиции.

В сообщении сказано, что сотрудника полиции госпитализировали с травмами. Правоохранителям удалось обнаружить автомобиль, на котором скрылись преступники. Ведется поиск подозреваемых в нападении на правоохранителя и похищенного оружия.

Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжал глава ведомства Роман Деев.