Полицейские уличили компанию в контрабанде сосны на 37 миллионов рублей

Полиция выявила контрабанду сосны более чем на 37 миллионов рублей в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального МВД.

По данным полиции, руководитель предприятия лесопромышленного комплекса осуществил нелегальный экспорт пиломатериалов. Мужчина подделал документы по внешнеторговому контракту с зарубежной компанией, предоставив их для декларирования Красноярской таможне.

Предприятие продало за границу примерно 10 тысяч кубических метров сосны стоимостью выше 37 миллионов рублей.

«Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере», — передает ведомство.

Против 59-летнего мужчины заведено дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В региональном МВД также находится многоэпизодное дело, участниками которого стали остальные руководители предприятия. Их подозревают в хищениях денежных средств в особо крупном размере, незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, а также в хищениях денежных средств путем обмана граждан КНР.

Общий ущерб составил более 300 миллионов рублей. На имущество организации и обвиняемых наложен арест на сумму свыше 80 миллионов рублей.