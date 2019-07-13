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Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

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Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

 Катер сел на мель в Приморье

Катер сел на мель в Приморье
Украинский генерал прокомментировал российские маневры в Крыму

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 Полицейский погиб при взрыве мины в Афганистане

Полицейский погиб при взрыве мины в Афганистане
8:23   13 Июля 2019
Россия

Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

Госкомиссия разрешила осуществить запуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» в субботу, 13 июля, сообщили в Роскосмосе.

Старт произойдет с космодрома Байконур. Первоначально запуск был намечен на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи космического телескопа был отложен на 12 июля. Ракету-носитель отправили со стартового стола в монтажно-испытательный корпус, где была произведена замена батареи.

 

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Автор: Мария Милкевич
#россия #космос #протон-м

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