Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

Госкомиссия разрешила осуществить запуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» в субботу, 13 июля, сообщили в Роскосмосе.

Старт произойдет с космодрома Байконур. Первоначально запуск был намечен на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи космического телескопа был отложен на 12 июля. Ракету-носитель отправили со стартового стола в монтажно-испытательный корпус, где была произведена замена батареи.