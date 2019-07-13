Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля
Госкомиссия разрешила осуществить запуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» в субботу, 13 июля, сообщили в Роскосмосе.
Старт произойдет с космодрома Байконур. Первоначально запуск был намечен на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи космического телескопа был отложен на 12 июля. Ракету-носитель отправили со стартового стола в монтажно-испытательный корпус, где была произведена замена батареи.
#СпектрРГ: на космодроме Байконур состоялось совещание Государственной комиссии — https://t.co/BF8lE3ybYg Принято решение о готовности ракеты-носителя «Протон-М» к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля pic.twitter.com/CAQN2ED0uI— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 13, 2019