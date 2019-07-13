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Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

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8:39   13 Июля 2019
Весь мир

Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

Правительство китайской южной островной провинции Хайнань откроет восемь пунктов для захода иностранных яхт, 16 июля заработают новые правила захода и будут действовать до 15 января 2020 года, пишет газета «Хайнань жибао».

На Хайнане идет работа над созданием пилотной зоны свободной торговли. В июне власти провинции также обнародовали план развития яхтенного туризма в этой зоне. Он предусматривает режим свободной навигации яхт между Хайнанем и специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Будут разработаны инновационные методы управления индустрией яхтенного бизнеса. В числе прочего, планируется упростить процедуру захода и выхода судов из Сянгана и Аомэня на Хайнане.

«Хайнань жибао» отмечает, что с помощью нового плана действий власти намерены превратить Хайнань, который зачастую называют «Восточные Гавайи», в международный центр туристического потребления. Эту задачу перед ними поставил Пекин, и решить ее надо к 2025 году.

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Автор: Мария Милкевич
#туризм #китай #хайнань

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