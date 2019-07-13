Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

Правительство китайской южной островной провинции Хайнань откроет восемь пунктов для захода иностранных яхт, 16 июля заработают новые правила захода и будут действовать до 15 января 2020 года, пишет газета «Хайнань жибао».

На Хайнане идет работа над созданием пилотной зоны свободной торговли. В июне власти провинции также обнародовали план развития яхтенного туризма в этой зоне. Он предусматривает режим свободной навигации яхт между Хайнанем и специальными административными районами Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао). Будут разработаны инновационные методы управления индустрией яхтенного бизнеса. В числе прочего, планируется упростить процедуру захода и выхода судов из Сянгана и Аомэня на Хайнане.

«Хайнань жибао» отмечает, что с помощью нового плана действий власти намерены превратить Хайнань, который зачастую называют «Восточные Гавайи», в международный центр туристического потребления. Эту задачу перед ними поставил Пекин, и решить ее надо к 2025 году.