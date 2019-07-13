Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

 Катер сел на мель в Приморье

Катер сел на мель в Приморье
Украинский генерал прокомментировал российские маневры в Крыму

Украинский генерал прокомментировал российские маневры в Крыму

 Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста

Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста
Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

 Полицейский погиб при взрыве мины в Афганистане

Полицейский погиб при взрыве мины в Афганистане
Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

Госкомиссия дала разрешение на отправку «Протона-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

 Катер сел на мель в Приморье

Катер сел на мель в Приморье
Украинский генерал прокомментировал российские маневры в Крыму

Украинский генерал прокомментировал российские маневры в Крыму

 Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста

Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста
Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

Восемь пунктов для захода иностранных яхт появится на Хайнане

 Полицейский погиб при взрыве мины в Афганистане

Полицейский погиб при взрыве мины в Афганистане
8:11   13 Июля 2019
Весь мир

Южная Корея потребовала от Японии отменить ограничения на экспорт

Южная Корея потребовала от Японии отменить ограничения на экспорт

Республика Корея на переговорах в пятницу в Токио потребовала от Японии снять объявленные ею ранее ограничения на экспорт материалов стратегического назначения, рассказал японским журналистам в субботу перед отбытием на родину один из южнокорейских делегатов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Мы выразили глубочайшее сожаление и потребовали их снять», — приводит агентство его слова.

Больше ни о каких подробностях прошедших переговоров пока не сообщается.

Напомним, 1 июля Токио усилило контроль за продажей Сеулу трех различных материалов для производства полупроводников и экранов гаджетов, обязав экспортеров получать отдельные разрешения на поставки.

Отношения между двумя странами ухудшились осенью 2018 года, когда Верховный суд Южной Кореи принудил японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal к компенсационным выплатам четырем корейцам за их принуждение к подневольному труду в годы Второй мировой войны. Однако власти Японии заявили, что этот вопрос был закрыт раз и навсегда при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея в ответ инициировала процесс изъятия активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о выплатах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#санкции #япония #экспорт #южная корея

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...