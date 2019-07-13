Южная Корея потребовала от Японии отменить ограничения на экспорт

Республика Корея на переговорах в пятницу в Токио потребовала от Японии снять объявленные ею ранее ограничения на экспорт материалов стратегического назначения, рассказал японским журналистам в субботу перед отбытием на родину один из южнокорейских делегатов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Мы выразили глубочайшее сожаление и потребовали их снять», — приводит агентство его слова.

Больше ни о каких подробностях прошедших переговоров пока не сообщается.

Напомним, 1 июля Токио усилило контроль за продажей Сеулу трех различных материалов для производства полупроводников и экранов гаджетов, обязав экспортеров получать отдельные разрешения на поставки.

Отношения между двумя странами ухудшились осенью 2018 года, когда Верховный суд Южной Кореи принудил японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal к компенсационным выплатам четырем корейцам за их принуждение к подневольному труду в годы Второй мировой войны. Однако власти Японии заявили, что этот вопрос был закрыт раз и навсегда при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея в ответ инициировала процесс изъятия активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о выплатах.