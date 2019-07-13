Катер сел на мель в Приморье

Катер сел на мель в Приморском крае, ближайшее судно спасло с него 13 человек, передает ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что об инциденте стало известно в 08.50 (01.50 по Москве). В Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова) просят помочь люди, находящиеся на катере, который получил пробоину корпуса и сел на мель.

Владивостокский морской координационный центр сообщил о происходящем находившиеся рядом корабли. Один из них взял на борт пассажиров катера и переправил их на сушу в поселок Поспелово. Отмечается, что двое человек отказались эвакуироваться. В результате инцидента никто не пострадал.