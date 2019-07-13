Замминистра внешнеэкономических дел Северной Кореи вылетел в Москву на переговоры

Замминистра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын отправился в российскую столицу, чтобы обсудить сотрудничество, пишет в Facebook посольство РФ в Пхеньяне.

Отмечается, что Ли Гван Гын вылетел в Москву согласно договоренностям, достигнутым в ходе встречи 7 июня в северокорейской столице сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству — министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова и министра внешней экономики КНДР Ким Ен Чжэ.