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Замминистра внешнеэкономических дел Северной Кореи вылетел в Москву на переговоры

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4:49   13 Июля 2019
Весь мир

Замминистра внешнеэкономических дел Северной Кореи вылетел в Москву на переговоры

Замминистра внешнеэкономических дел Северной Кореи вылетел в Москву на переговоры

Замминистра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын отправился в российскую столицу, чтобы обсудить сотрудничество, пишет в Facebook посольство РФ в Пхеньяне.

Отмечается, что Ли Гван Гын вылетел в Москву согласно договоренностям, достигнутым в ходе встречи 7 июня в северокорейской столице сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству — министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова и министра внешней экономики КНДР Ким Ен Чжэ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #кндр

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