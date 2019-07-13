Украинский генерал прокомментировал российские маневры в Крыму

Украинский генерал, бывший начальник СБУ и глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко в эфире канала «1+1» прокомментировал учения российских десантников в Крыму, предположив, что это ответ на украинско-американские учения Sea Breeze 2019.

«Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76», — сказал он.

Смешко добавил, что высадка десанта проводилась на малой высоте в условиях сложного рельефа.

Напомним, совместные тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации состоялись в четверг, 11 июля, в восточной части полуострова Крым с участием порядка 2,5 тысяч военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения.

Украинско-американские маневры Sea Breeze прошли 1–12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в них были задействованы примерно 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.

В российском МИД заявили, что эти учения были опасной идеей, и подчеркнули, что воспримут их должным образом.