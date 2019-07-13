Мать наркобарона Коротышки обратилась к Трампу с просьбой о визите в тюрьму к сыну

Мать знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного как Коротышка, отправила письмо американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о встрече с сыном, который ожидает приговора суда в тюрьме в США.

Адвокат наркобарона Хосе Родригес рассказал в интервью радио Formula, что в своем письме женщина просит выдать ей гуманитарную визу в Штаты для посещения сына, но пока не получила ответ.

Ранее Мария Консуэло Лоэра Перес адресовала ту же самую просьбу президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, но к настоящему времени визу ей так и не выдали.

Напомним, Гусман Лоэра был задержан в Мексике в начале 2016 года и год спустя выдан в США, где сразу несколько штатов обвиняли его в поставках кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств. Суд Нью-Йорка признал наркобарона виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения, он может быть приговорен к пожизненному заключению. Решение суда должно быть оглашено 17 июля.