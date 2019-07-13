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 Прокуратура Нью-Йорка закрыла расследование в отношении руководства Trump Organization

Прокуратура Нью-Йорка закрыла расследование в отношении руководства Trump Organization
4:01   13 Июля 2019
Весь мир

Прокуратура Нью-Йорка закрыла расследование в отношении руководства Trump Organization

Прокуратура Нью-Йорка закрыла расследование в отношении руководства Trump Organization

Прокуратура штата Нью-Йорк отказалась предъявлять обвинения руководству Trump Organization и решила закончить расследование информации о нарушении ими правил финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа в начале 2017 года, передает CNN.

По данным источников телеканала, расследование опиралось на показания экс-юриста президента США Майкла Коэна о нецелевых расходах из фонда предвыборного штаба Трампа. В январе этого года прокуратура Южного округа штата собиралась допросить топ-менеджеров Trump Organization, но все закончилось отправкой повесток, за пять месяцев прокуроры никак не связывались с руководством группы компаний, никого не допрашивали.

Как передавал ранее телеканал NBC, отдел по борьбе с коррупцией устроил проверку на предмет возможных нарушений со стороны предвыборного штаба Трампа. Ведомство интересовали не только расходы на инаугурацию, но и сведения о гостях.

Трамп еще до инаугурации сообщил, что ушел со всех постов в Trump Organization, и теперь группой компаний управляют его сыновья, хотя он по-прежнему остается владельцем компании.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп

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