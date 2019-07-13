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3:27   13 Июля 2019
Весь мир

Все задержанные моряки с танкера Grace 1 отпущены на свободу

Все задержанные моряки с танкера Grace 1 отпущены на свободу

Капитан, старпом и два моряка супертанкера Grace 1, задержанные в Гибралтарском проливе, выпущены под залог, против них не выдвинуто никаких обвинений, сообщается в пятницу на официальной странице полиции Гибралтара в Twitter.

 

Танкер Grace 1 под флагом Панамы был остановлен властями Гибралтара в четверг при участии военнослужащих британской морской пехоты по подозрению в транспортировке в Сирию иранской сырой нефти вопреки санкциям, с корабля забрали документы и электронные устройства. Двое задержанных членов экипажа являются гражданами Индии. Также среди моряков были граждане Пакистана и Украины.

Уточняется, что расследование еще не закончено, поэтому судно остается под арестом.

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель сообщил, что судно было остановлено по запросу США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал данный инцидент возмутительным и не соответствующим требованиям внутреннего законодательства ЕС.

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Автор: Мария Милкевич
#гибралтар #танкер

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