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2:38   13 Июля 2019
Весь мир

Вице-президент Венесуэлы сообщил об альянсе с крупным российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы сообщил об альянсе с крупным российским автопроизводителем

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами, недавно вернувшийся из поездки в Россию, рассказал в пятницу в эфире гостелевидения о подписании соглашения о сотрудничестве с одним из крупных российских автопроизводителей.

«В России мы заключили альянс с одним крупным российским предприятием. У нас есть один из самых больших индустриальных парков в автомобилестроении в Латинской Америке. Мощности, имеющиеся в Венесуэле, вызывают большой интерес», — сообщил он.

Однако он не назвал, что это за предприятие.

Вице-президент отметил, что российские партнеры считают Венесуэлу одной из самых привлекательных стран для инвестиций в экономический рост во всех секторах, особенно в сфере автомобильной промышленности.

Эль-Аиссами добавил, что запланированы также встречи в Китае по созданию бизнес-альянса с двумя крупными автопредприятиями.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что сотрудничество с РФ помогает стране двигаться вперед. Он назвал Россию «великой страной, мощным государством в политике, военном отношении, экономике, страной большой стабильности и богатства».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #венесуэла #автопром

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