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 Замглавы МИД РФ Рябков встретится в Женеве с первым замгоссекретаря США Салливаном

Замглавы МИД РФ Рябков встретится в Женеве с первым замгоссекретаря США Салливаном
1:58   13 Июля 2019
Весь мир

Замглавы МИД РФ Рябков встретится в Женеве с первым замгоссекретаря США Салливаном

Замглавы МИД РФ Рябков встретится в Женеве с первым замгоссекретаря США Салливаном

Встреча первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым состоится в Женеве в рамках консультаций по стратегической стабильности между Россией и Штатами, намеченных на 17–18 июля, передает пресс-служба Госдепартамента США.

В заявлении пресс-службы отмечается, что Салливан отправится в Швейцарию и Бельгию с 16 по 18 июля, и в Женеве состоится диалог с российской стороной в продолжение дискуссий госсекретаря США Майкла Помпео с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым на встрече в Сочи 14 мая.

«Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон будет сопровождать первого заместителя госсекретаря», — уточняет пресс-служба.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередной раунд российско-американских переговоров по стратегической стабильности с участием замглавы МИД Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря Андреа Томпсон пройдет 17–18 июля в Женеве. До этого они встречались 12 июня в Праге.

Рябков сообщил, что рассчитывает на встрече в Женеве запустить структурированный процесс диалога по контролю над вооружениями, в частности, по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

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Автор: Мария Милкевич
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