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Образы людей и животных могут вернуться в рекламу алкоголя

Образы людей и животных могут вернуться в рекламу алкоголя

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Образы людей и животных могут вернуться в рекламу алкоголя

Образы людей и животных могут вернуться в рекламу алкоголя

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1:20   13 Июля 2019
Россия

Образы людей и животных могут вернуться в рекламу алкоголя

Образы людей и животных могут вернуться в рекламу алкоголя

Первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект, разрешающий изображать людей и животных в рекламе алкоголя, соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время закон «О рекламе» предусматривает ограничения на использование образов людей и животных в рекламе алкогольной продукции, поскольку они якобы вызывают позитивные эмоции и желание употреблять алкоголь.

Однако стало известно, что такие меры противоречат нормам международного права и снижает конкурентоспособность производителей, имеющих зарегистрированный товарный знак, являющийся их интеллектуальной собственностью, обесценивает бренд, ущемляя права в продвижении продукции.

Между тем наличие зарегистрированного товарного знака свидетельствует о серьезности фирмы, многолетнем присутствии на рынке, являясь таким образом гарантом качества.

Данный законопроект предлагает разрешить таким фирмам использовать образы людей и животных. Уточняется, что речь идет только о предприятиях, имеющих зарегистрированные товарные знаки, являющиеся их интеллектуальной собственностью, частью нематериальных активов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #госдума #законопроект #алкоголь #реклама

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