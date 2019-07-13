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0:35   13 Июля 2019
Весь мир

Семь человек погибли в результате теракта в Сомали

Семь человек погибли в результате теракта в Сомали

По меньшей мере семь человек стали жертвами теракта, осуществленного в пятницу боевиками группировки «Аш-Шабаб» в отеле городе Кисмайо в Сомали, передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя местных органов безопасности.

Агентство сообщает, что источник подтвердил гибель бывшего министра из местной администрации и его бывшего заместителя. Он также уточнил, число погибших может увеличиться.

Ранее, в пятницу, возле отеля в центре Кисмайо взорвался автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник. После этого несколько боевиков вбежали в здание и напали на сотрудников сил безопасности. Согласно информации агентства Reuters, во время теракта в отеле шло совещание старейшин и парламентариев.

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Автор: Мария Милкевич
#теракт #сомали

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