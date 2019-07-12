Сенаторы США призвали Трампа ввести санкции в отношении Турции из-за ЗРК С-400

Группа американских сенаторов в пятницу обратилась к лидеру страны Дональду Трампу с призывом ввести санкции против Турции на фоне закупки Анкарой российских ЗРК С-400 и остановить в отношении страны действие программы истребителей пятого поколения F-35.

Сенаторы призвали Трампа к этим мерам в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции».

Под обращением подписались глава комитета по вооруженным силам республиканец Джим Инхоф, старший демократ комитета Джек Рид, глава комитета по международным делам республиканец Джим Риш и старший демократ этого комитета Боб Менендес.

Ранее в пятницу Министерство обороны Турции анонсировало начало поставок в страну ЗРК С-400.